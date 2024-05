Celebrity

Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Ο τρόπος με τον οποίο απάντησε στις φήμες χωρισμού από την Χρύσα Μιχαλοπούλου

Φήμες που θέλουν τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο και τη Χρύσα Μιχαλοπούλου κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες.

"Υπάρχει μια έντονη φημολογία το τελευταίο διάστημα ότι ο γνωστός MasterChef, Λεωνίδας Κουτσόπουλος και η ηθοποιός, Χρύσα Μιχαλοπούλου, δεν είναι πια μαζί. Οι δυο τους κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή και δεν κάνουν αρκετές δημόσιες εμφανίσεις, ούτε στα social, αλλά γενικότερα το τελευταίο διάστημα κρατούν μια απόσταση μεταξύ τους. Οι φήμες λένε ότι έχουν χωρίσει, έχοντας πάντα σε προτεραιότητα τον γιο τους, Κίμωνα. Το τελευταίο διάστημα, η Χρύσα Μιχαλοπούλου έχει αφαιρέσει όλες τις προσωπικές φωτογραφίες που είχε με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο από το Instagram" είπε μεταξύ άλλων η δημοσιογράφος Τζώρτζια Συρίχα στην εκπομπή "Επί τόπου" το Σάββατο που μας πέρασε.

Λίγες ώρες αργότερα και συγκεκριμένα το βράδυ της Κυριακής και ανήμερα της γιορτής της μητέρας ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος θέλησε να δώσει τη δική του απάντηση στις φήμες χωρισμού.

Ο σεφ και κριτής του MasterChef κοινοποίησε μια φωτογραφία με την Χρύσα Μιχαλοπούλου έξω από το νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανίζεται η Κατερίνα Λιόλιου και της ευχήθηκε για την γιορτή της μητέρας.

«Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε», έγραψε όλο χιούμορ ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, διαψεύδοντας με τον δικό του τρόπο τις φήμες χωρισμού από την ηθοποιό.