Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το μακιγιάζ της τονίζει τα καστανά μάτια & γίνεται σε χρόνο ρεκόρ

Με ένα πολύ εντυπωσιακό μακιγιάζ εντοπίσαμε την Σταματίνα Τσιμτσιλή στο Instagram, το οποίο τονίζει τα καστανά μάτια και γίνεται σε χρόνο ρεκόρ, ενώ είναι κατάλληλο και για πρωινές αλλά και για βραδινές εμφανίσεις.

Το μακιγιάζ που έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή

Η παρουσιάστρια, επέλεξε για το μακιγιάζ στα μάτια της μία χοντρή γραμμή αϊλάινέρ σε σκούρο βουργουνδί χρώμα, το οποίο είναι μεγάλη τάση, όπως και όλα τα χρωματιστά αϊλάινερ άλλωστε και αναδεικνύει πάρα πολύ τα κάστανα και τα μαύρα μάτια.

Αρκετές στρώσεις μάσκαρα αλλά και ένα gloss σε nude χρώμα ολοκλήρωσαν το τελικό αποτέλεσμα.

