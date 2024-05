Celebrity

Γιάννης Κουκουράκης: "Είχαν πει ότι είμαι βίζιτα, μακάρι να μπορούσα να το είχα κάνει"

Ο Γιάννης Κουκουράκης μίλησε στο podcast «Γνώμη» του Fipster στο Yourube και αναφέρθηκε στα όσα έχει ακούσει κατά καιρούς να λέγονται για εκείνον αλλά και για την προσωπική ζωή και τις σχέσεις του.

Μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε και μια φήμη που υπήρχε για εκείνον, ότι είναι... "βίζιτα".

«Μου είχαν πει ότι είχαν μάθει ότι είμαι βίζιτα. Και λέω παιδιά μακάρι να μπορούσα, να το είχα κάνει γιατί τώρα θα είχα κάτι οικόπεδα στην Μύκονο και κάτι πολυκατοικίες. Αλλά δυστυχώς μένω στο κέντρο και είμαι ακόμα εδώ» είπε χιουμοριστικά ο Γιάννης Κουκουράκης.

