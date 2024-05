Celebrity

Ο Γιώργος Λιάγκας για Αλευρά – Καλούτα στη Eurovision: "Πρέπει να ξέρουμε πότε να το βουλώνουμε"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Τα όσα έγιναν στον μεγάλο τελικό της Eurovision, που παρακολουθήσαμε το βράδυ του Σαββάτου (11/5), σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το "Πρωινό" της Δευτέρας (13/5), μέσα από τον ΑΝΤ1. Ο παρουσιαστής ξέσπασε για το σχολιαστικό δίδυμο και τα λάθη που έκανε κατά τη μετάδοση του διαγωνισμού, ενώ δεν έλειψαν και τα σχόλια για τη σκηνική απόδοση του ελληνικού τραγουδιού.

«Εμένα μου είναι πολύ συμπαθής ο κύριος Καλούτα αλλά εδώ η έπαρση και η πρόκληση, ειδικά όταν έχεις κάνει μία βλακεία, με βγάζουν από τα ρούχα μου. Δεν μπορείς να κάνεις χιούμορ με την αμορφωσιά. Δεν μπορείς να μην είσαι παρών εκεί και να ξέρεις πότε μιλάς, πότε το βουλώνεις. Στην τηλεόραση είναι και η σιωπή, να ενημερώσει κάποιος τους νεότευκτους παρουσιαστές.

Όταν έπρεπε να μιλήσουν και να μεταφράσουν όσα έλεγαν οι παρουσιάστριες, δεν μιλάγανε. Όταν τραγουδούσε η Παπαρίζου και έπρεπε να το βουλώσουν, μιλάγανε. Φταίνε αυτοί που τους επέλεξαν. Θα βγει κάποιος να πει μία συγνώμη;

«Όταν κάποιος λέει ότι διάβασε πολύ και είναι αυτό το αποτέλεσμα, πάει να πει ότι δεν έκαναν, ότι είσαι ακατάλληλος. Απλά είναι τα πράγματα. Υπάρχει και το όχι στη ζωή. Οι καριέρες με τα όχι χτίζονται, τα ναι είναι τα προφανή», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας για τον Θανάση Αλευρά και τον Ζερόμ Καλούτα.

Δείτε το σχετικό βίντεο παρακάτω: