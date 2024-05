Celebrity

Ασημίνα Χατζηανδρέου: Επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την αποχώρηση από το Survivor και έπεσε στην αγκαλιά του Χρήστου Δάντη

Η Ασημίνα Χατζηανδρέου ήταν η παίκτρια που αποχώρησε στο χθεσινό επεισόδιο του "Survivor", καθώς ηττήθηκε στην τελική μονομαχία από τον Σταμάτη Ταλαδιανό.

Λίγες ώρες μετά την αποχώρηση από το ριάλιτι επιβίωσης, η Ασημίνα Χατζηανδρέου επέστρεψε στα social media και έκανε την πρώτη της ανάρτηση.

“Τελειώνει κάτι όταν θες εσύ να τελειώσει. Ευχαριστώ όλους εσάς για την στήριξη όλο αυτό τον καιρό, ειδικά για τα μηνύματα ταύτισης κι αγάπης που παίρνω από το πρώτο λεπτό που πήρα το τηλέφωνο, στα χέρια μου. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο που μπορεί να είναι κλισέ αλλά πιστέψτε με το κατάλαβα καλύτερα από κάθε άλλη φορά!”, έγραψε η Ασημίνα Χατζηανδρέου.

Χθες η Ασημίνα Χατζηανδρέου γύρισε στην Ελλάδα μετά από μήνες απουσίας. Ένα από τα πρώτα άτομα που συνάντησε η Ασημίνα Χατζηανδρέου μετά την επιστροφή της ήταν ο Χρήστος Δάντης, στο οποίου έπεσε στην αγκαλιά, όπως είδαμε σε φωτογραφία που ανήρτησε η ίδια στο Instagram.

«Αγκαλιά μου…», έγραψε η Ασημίνα Χατζηανδρέου στο Instagram.