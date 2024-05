Celebrity

Αλεξάνδρα Πασχαλίδου: Αποκάλυψε το λάθος στη Eurovision που λίγοι παρατήρησαν! "Είπε ότι η Ελλάδα κέρδισε το 2006"

Η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου μίλησε στην Super Κατερίνα, μετά την Eurovision 2024 και τα παράπονα που υπήρξαν για τη διοργάνωση στην Σουηδία. Μάλιστα, η ίδια αναφέρθηκε και σε ένα λάθος έκανε ο Σουηδός σχολιαστής, ο οποίος ετοίμασε και τα κείμενα για τις παρουσιάστριες της Σουηδίας, αλλά λίγοι παρατήρησαν.

«Έκανε ένα λάθος ο Σουηδός σχολιαστής. Ήταν κι αυτός που έγραψε τα κείμενα για τις παρουσιάστριες. Δούλευε και για την EBU και με τον διαγωνισμό και έκανε και τον σχολιασμό της Eurovision. Έκανε ένα και τραγικό λάθος θα έλεγα. Είπε ότι η Ελλάδα κέρδισε την Eurovision το 2006 και όπως ξέρετε, δεν είναι έτσι» ανέφερε η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου και πρόσθεσε για το μεγάλο λάθος των Ελλήνων σχολιαστών:

«Μαθαίνω και το άλλο. Ότι οι Έλληνες σχολιαστές δεν αναγνώρισαν την πριγκίπισσα της Σουηδίας».

