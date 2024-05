Celebrity

Eurovision 2024: Χαμός στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας! Υποδέχτηκαν τον Baby Lasagna σαν νικητή της Eurovision (Βίντεο)

Στην Κροατία επέστρεψε ο Baby Lasagna μετά τον τελικό της Eurovision 2024.

Ο Μάρκο Πουρίσιτς, σάρωσε με το τραγούδι «Rim Tim Tagi Dim», και τερμάτισε δεύτερος ωστόσο συγκέντρωσε την μεγαλύτερη βαθμολογία από το τηλεοπτικό κοινό.

Το «Rim Tim Tagi Dim» ασχολείται με αυτή τη μαζική έξοδο των νέων, καθώς και στις επιπτώσεις που έχει σε αυτούς που φεύγουν και σε αυτούς που αφήνουν πίσω τους.

Το απόγευμα της Κυριακής 12/5 ο Baby Lasagna επέστρεψε στο Ζάγκρεμπ και τον υποδέχτηκαν σαν νικητή!

Όπως θα δείτε από τα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ο εκπρόσωπος της Κροατίας τραγούδησε ζωντανά το «Rim Tim Tagi Dim» και καταχειροκροτήθηκε!

Δείτε παρακάτω το σχετικό στιγμιότυπο: