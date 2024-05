Fashion

Ελένη Μενεγάκη: Έκανε την ανατροπή & φόρεσε κουστούμι στο πιο "δύσκολο" χρώμα για τις ξανθιές

Αν είσαι ξανθιά, τότε σίγουρα από τα χρώματα που θα φοβάσαι να επιλέξεις θα είναι το κίτρινο αλλά και το lime. Η Ελένη Μενεγάκη, έκανε την ανατροπή και φόρεσε στην εκπομπή της την Δευτέρα 13/5 ένα κοστούμι σε αυτό ακριβώς το χρώμα, με μεγάλη επιτυχία!

Το κοστούμι που φόρεσε η Ελένη Μενεγάκη

Η παρουσιάστρια, επέλεξε ένα υπέροχο, καλοκαιρινό κουστούμι, αμάνικο, με έντονες βάτες στον ώμο που κολακεύουν πάρα πολύ και κλασικό δέσιμο με κουμπιά, το οποίο συνδύασε με αξεσουάρ σε γαλάζιο. Τα μαλλιά της πολύ σωστά τα είχε ίσια, δίνοντας έτσι ακόμα περισσότερη έμφαση στο ρούχο, ενώ για το μακιγιάζ της επέλεξε ένα φούξια κραγιόν και eyeliner. Φυσικά, παρόμοια κομμάτια με το κοστούμι της Ελένης Μενεγάκη θα βρεις παντού στην αγορά, σε τιμές που ξεκινούν από 40 ευρώ.

Δείτε την σχετική φωτογραφία: