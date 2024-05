Celebrity

Χριστίνα Μπόμπα: Μας δείχνει τα δώρα που της έφτιαξαν οι δίδυμες κόρες της για τη γιορτή της μητέρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Η γιορτή της μητέρας ήταν χθες 12/5 και η Χριστίνα Μπόμπα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τα δώρα που της έφτιαξαν οι δίδυμες κόρες της.

Η Αριάνα και η Φιλίππα είναι η απόλυτη προτεραιότητα της Χριστίνας Μπόμπα και του Σάκη Τανιμανίδη και από το 2021 που ήρθαν στον κόσμο η ζωή τους έχει αλλάξει ριζικά προς το καλύτερο.

Όπως θα δείτε οι μικρές ετοίμασαν δυο κάρτες για την μαμά τους και δυο πέτρες βαμμένες και η γλυκιά μανούλα δεν έκρυψε την συγκίνησή της.

«Χρόνια πολλά μανούλες! Φέτος έλαβα και τις πρώτες μου κάρτες και δυο κολιέ πέτρες βαμμένες στα αγαπημένα τους χρώματα… αχ… ποσό γρήγορα μεγαλώνουν», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Χριστίνα Μπόμπα.

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση της Χριστίνας Μπόμπα:

View this post on Instagram A post shared by Christina Bompa Tanimanides (@chrismpo)