Φαίη Σκορδά για Μαρίνα Σάττι: "Θεωρώ ότι η ΕΡΤ της έσφιξε τη ζώνη, τη μάλωσε για την Eurovision"

Τις δηλώσεις που έκανε η Μαρίνα Σάττι μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα σχολίασε η Φαίη Σκορδά μέσα από την εκπομπή της, το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Μαΐου.

Πιο συγκεκριμένα, η Φαίη Σκορδά είπε: «Να πούμε συγχαρητήρια αρχικά για την παρουσία της, γιατί εκείνη και η ομάδα της προσπάθησαν, άσχετα από το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι κανείς στην Ελλάδα δεν περίμενε να φέρει την πρωτιά η Μαρίνα Σάττι. Περιμέναμε ένα ωραίο σόου και βγήκε στην 11η θέση. Ο τελικός όντως ήταν καλύτερος από τις προηγούμενες φορές. Βέβαια αυτό με την καλλιτεχνική προσπάθεια της Μαρίνας Σάττι δεν έχει να κάνει με όλο το υπόλοιπο.

Τους χορευτές της που έκαναν κάποιες δηλώσεις. Από την ίδια… που τώρα με στενοχωρεί. Έβλεπα μέσα στο Σαββατοκύριακο σάιτ που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλά κάνουν, και το τόσο το κάνουν τόσο γιατί έτσι πρέπει και πρέπει να ακούγεται κι αυτή η φωνή, χειροκρότησαν την πολιτική της θέση. Εδώ το παίρνει πίσω. Τώρα, μπορεί να φοβήθηκε γιατί η ΕΡΤ της έσφιξε τη ζώνη… Δεν θεωρώ εγώ ότι είναι μία κοπέλα που χαζολογεί. Οι απαντήσεις που έδωσε στις δικές της ερωτήσεις μάς έδειξε ότι δεν χαζολογεί.

Μαρίνα μου, είσαι ένα πολύ έξυπνο κορίτσι και ξέρεις πολύ καλά πώς να απαντήσεις. Άρα αυτό το χαζολόγημα μετά δεν το δεχόμαστε γιατί μόνη σου έδειξες ότι δεν είσαι ένα κορίτσι που πήγες εκεί και το μόνο που είχες να δείξεις ήταν ο χορός και το τραγούδι. Οι απαντήσεις της ήταν μελετημένες και από καρδιάς. Δεν θεωρώ ότι χαζολόγησε, αλλά ότι η ΕΡΤ τη μάλωσε».

