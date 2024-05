Celebrity

Νίκος Συρίγος για Μαρίνα Σάττι: "Ήταν πάρα πολύ μεγάλες οι προσδοκίες μου από αυτό το κορίτσι, νιώθω ότι πατώσαμε"

Ο Νίκος Συρίγος βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας καλεσμένος στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη για να σχολιάσουν τα παραλειπόμενα του τελικού της Eurovision αλλά και την εμφάνιση της Ελλάδας με την Μαρίνα Σάττι.

Ο ίδιος, έκανε μια ιδιαίτερα αρνητική κριτική για την Ελληνίδα εκπρόσωπο και το «Ζάρι».

«Στον Ημιτελικό της Πέμπτης ήταν τραγωδία. Δεν υπάρχει άλλη λέξη. Ότι το Σάββατο ήταν καλύτερη από την Πέμπτη, δεν σημαίνει ότι ήταν καλή. Η Μαρίνα Σάττι είναι η μεγάλη χαμένη ευκαιρία της Ελλάδας στην Eurovision. Νομίζω, διαχρονικά η μεγάλη. Όταν άκουσα ότι θα πάει η Μαρίνα στον διαγωνισμό, ήμουν από τους πιο χαρούμενους Έλληνες.

Έχω παρακολουθήσει την πορεία της, την εκτιμάω πάρα πολύ για αυτό που πρεσβεύει στο ελληνικό τραγούδι. Πίστεψα ότι θα δούμε κάτι από Μαρίνα Σάττι. Είναι η ταπεινή μου άποψη και για αυτό στεναχωριέμαι γιατί είχα πολύ μεγάλες προσδοκίες… Θεωρώ ότι έγινε όλο λάθος, από την αρχή έως το τέλος.

Δεν μου άρεσε καθόλου η εικόνα της Βηρυτού που έδειξε για την Αθήνα στο video clip. Είπαμε είναι τρολ. Μετά είδαμε 9 συνθέτες για το τραγούδι. Αυτό το mix grill που κάναμε, λίγο μπριζόλα, λίγο παϊδάκι. Δεν ήταν τραγούδι αυτό, κατασκεύασμα ήταν. Όλο αυτό που έγινε στη σκηνή, μιλάμε για τραγωδία» είπε ο Νίκος Συρίγος και συνέχισε λέγοντας:

«Ήταν τόσες πολλές οι καινοτομίες που επειδή ήταν πάρα πολύ μεγάλες οι προσδοκίες μου από αυτό το κορίτσι, εγώ νιώθω ότι πατώσαμε».

