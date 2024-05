Celebrity

Βασιλιάς Κάρολος: Έχασε τη γεύση του κατά τη διάρκεια της θεραπείας για τον καρκίνο

Σύμφωνα με την Dailymail ο βασιλιάς Κάρολος έκανε μια προσωπική αποκάλυψη για η μάχη με τον καρκίνο.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Αεροπορικό Μουσείο του Στρατού στο Χάμσαϊρ μαζί με τον γιο του πρίγκιπα Γουίλιαμ, ο βασιλιάς Κάρολος εξομολογήθηκε ότι έχασε την αίσθηση της γεύσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας του.

Ο μονάρχης συνομιλούσε με τον βετεράνο του βρετανικού στρατού Aaron Mapplebeck, ο οποίος είπε στον βασιλιά Κάρολο ότι υποβλήθηκε πέρυσι σε χημειοθεραπεία για καρκίνο στους όρχεις.

Να θυμίσουμε ότι στις 5 Φεβρουαρίου 2024 το παλάτι ανακοίνωσε πως ο βασιλιάς Κάρολος έχει καρκίνο.