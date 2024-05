Media

Ψυχοκόρες: Όλα όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1

Οι «Ψυχοκόρες» έρχονται από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21:00 για να διηγηθούν τις συγκλονιστικές ιστορίες της Μαρίκας, της Βασιλικής, της Φρόσως και της Δεσποινιώς.

Η σειρά που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, ρίχνει φως στον «απαγορευμένο» θεσμό των ψυχοκορών και καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00

Δευτέρα 13 Μαΐου

Ψυχοκόρες - Επεισόδιο 26

Η Ευανθία ψάχνει γαμπρό για τη Φρόσω και εκείνη συνεχίζει να δηλητηριάζει τον Νάτση εναντίον της. Ο Κοσμάς θέλει να γίνει άμεσα ο γάμος του Σώτου με την Πένυ για να βοηθηθεί οικονομικά και πολιτικά από την οικογένειά της. Η Βασιλική πετυχαίνει στις εξετάσεις της και η Μάγια κερδίζει το στοίχημα με τον Υπουργό. Ο Παύλος τσακώνεται με τον Ερμή και αποφασίζει να τον στείλει σε στρατιωτική ακαδημία. Η Νέλλα ξεσπά στη νέα ψυχοκόρη, τη Σταυρούλα, η υγεία της οποίας επιδεινώνεται. Ο Τάσος προετοιμάζει τη Δεσποινιώ να κλέψει τις εντυπώσεις σε δημόσια εμφάνιση, ενώ ο Ντίνος προσπαθεί να μάθει περισσότερα για εκείνη.

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά)

Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Ασημένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη



Ψυχοκόρες - Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά)

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά



Σενάριο

Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης



Σκηνοθεσία

Μιχάλης Χαραλαμπίδης



Σκηνογράφος

Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας

Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ

Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός



Μουσική

Σταμάτης Σταματάκης

Concept

Γιάννης Εξηντάρης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Φρόσω Ράλλη



Εκτ. Παραγωγοί

Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη



Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής

Feelgood Productions

