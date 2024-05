Celebrity

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε συνέντευξη από τη μητέρα του! Του αποκάλυψε πως γνώρισε τον πατέρα του, Απόστολο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

O Στέφανος Τσιτσιπάς θέλησε να πάρει μια συνέντευξη στη μαμά του με αφορμή την γιορτή της μητέρας.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας είχε μία ενδιαφέρουσα κουβέντα με την μαμά του ενώ εκείνη του αποκάλυψε πως γνώρισε τον μπαμπά του Απόστολο.

«Γνωριστήκαμε στο τένις κλαμπ στην Αθήνα. Ο Απόστολος με κάλεσε για ποτό κι έτσι ξεκίνησε σιγά σιγά το ειδύλλιο. Στον γάμο ο άνδρας αλλάζει, αλλά γενικά υπάρχουν δυο συστατικά που εκτιμώ στους άνδρες, η γενναιοδωρία και το χιούμορ. Στη γενναιοδωρία και το χιούμορ μοιάζεις στον μπαμπά σου», αποκάλυψε αρχικά η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά ενώ σε άλλο σημείο πρόσθεσε:

«Η πιο περήφανη στιγμή μου ως μητέρα, ήταν όταν ήσουν μικρός και έπαιζες με παιδιά που μπορούσαν να σε χειριστούν, αλλά εσύ ήσουν εκεί και πάλευες. Αυτός ίσως ήταν ένας από τους λόγους που μεγαλώνοντας έγινες εσωστρεφής».

Δείτε περισσότερα στο ακόλουθο βίντεο: