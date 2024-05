Celebrity

Γιώργος Τσαλίκης για Μαρίνα Σάττι: "Μια ωραία προσπάθεια από μια ανέτοιμη & λίγο ανώριμη γυναίκα"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Η Μαρίνα Σάττι εκπροσώπησε την Ελλάδα στη φετινή Eurovision και η τραγουδίστρια ερμήνευσε το κομμάτι "Ζάρι" και κατέκτησε την 11η θέση στον τελικό του Σαββάτου.

Η εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι και το χασμουρητό της στην συνέντευξη Tύπου του μουσικού διαγωνισμού μετά τον Β’ Ημιτελικό, την ώρα που μιλούσε η εκπρόσωπος του Ισραήλ σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσαλίκη για τη Μαρίνα Σάττι

Ο Γιώργος Τσαλίκης ο οποίος είναι ένας καλλιτέχνης με 25ετή πορεία και για δεύτερη τετραετία Αντιδήμαρχος Πολιτισμού σε έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας όπως είναι το Περιστέρι, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram θέλησε να εκφράσει τη γνώμη του για τη Μαρίνα Σάττι στη Eurovision, αλλά και τη συνολική της αντιμετώπιση ως καλλιτέχνιδα που εκπροσώπησε την Ελλάδα, σε έναν τέτοιο σημαντικό διαγωνισμό, μετά από παρότρυνση των ακολούθων του.

Έτσι λοιπόν, ο επιτυχημένος τραγουδιστής μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε, είπε: «Με πήραν από 2 - 3 εκπομπές να πω τη γνώμη μου για την Eurovision και για την ελληνική συμμετοχή. Προφανώς ως καλλιτέχνης, αλλά και επειδή είμαι και ένας άνθρωπος που όταν μιλάω λέω τη γνώμη μου. Το απέφυγα, αλλά επειδή έχουμε μία ζωντανή σχέση εδώ στο Instagram και με ρωτάτε, μπορώ να σας πω τώρα αυτά που θέλω. Το τραγούδι σε κάποιους άρεσε και σε κάποιους άλλους δεν άρεσε, αλλά αντικειμενικά είχε μία συνέπεια σε αυτό που είναι η συγκεκριμένη καλλιτέχνης. Αν παρακολουθήσετε τα βίντεο κλιπ της και την δισκογραφία της και την μουσική της κατάθεσης μέχρι τώρα, είναι αυτό το στυλ. Όσον αφορά την παρουσία της στην βραδιά του τελικού σαν performance, κατά τη γνώμη μου από αυτό που μπορούσε να κάνει ήταν το 100%. Ήταν μια πολύ καλή παρουσία. Τον Φωκά Ευαγγελινό που τον λατρεύω και έκανε την σκηνοθεσία, δεν τον κρίνω γιατί ήταν μία σκηνοθετική άποψη, η οποία δεν έκατσε. Δεν κρίνεται ο Φωκάς Ευαγγελινός. Για τον Φωκά Ευαγγελινό πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι που τον έχουμε και είναι ένα εξαγώγιμο είδος και το έχει αποδείξει. Πάμε στο υπόλοιπο, δηλαδή στο πως θα διαχειρίζεσαι την εικόνα σου και στο πως διαχειρίζεσαι την εκπροσώπηση της χώρας σου. Δεν έχει σημασία αν είναι ένας μουσικός διαγωνισμός, που έχει κάποια στοιχεία υπερβολής και εξωστρέφειας. Είναι μία εκπροσώπηση της χώρας σου από έναν κρατικό φορέα και από την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση και αυτό πρέπει να σου δίνει λίγο και χωρίς να σου στερεί τον καλλιτεχνικό σου αυθορμητισμό και την παιδικότητα σου και ένα αίσθημα, εκτός από το αίσθημα της ευθύνης που φαντάζομαι είχε…να! Καταλάβατε τώρα την παγίδα; Πήγα να πω η κοπέλα. Επί της ουσίας δεν είναι κοπέλα. Είναι μια γυναίκα που κοντεύει τα 40. Είναι μια συγκροτημένη προσωπικότητα που έχει κάνει τα χιλιόμετρά της.

Κοπέλα είναι η εκπρόσωπος της Κύπρου που είναι 17 χρονών, είναι μία κοπέλα μέχρι τα 20 - 25 – 27. Δεν μπορείς να πεις μία γυναίκα που κοντεύει τα 40. Έχεις άλλη εμπειρία από τη ζωή. Έχεις άλλη επίγνωση στο πως μπορείς να είσαι στημένος. Στημένος, εννοώ πλασαρισμένος. Στο πώς να πλασάρεις τον εαυτό σου. Το πρώτο post της Μαρίνας όταν πήγε στο διαγωνισμό ήταν πάνω στο κρεβάτι με τουρλωμένο τον πισινό και 10 φωτογραφίες, εκ των οποίων οι επτά ήταν ο ποπός της. Μετά πας στη συνέντευξη Τύπου της εκπροσώπου του Ισραήλ, σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, το οποίο αφορά όλη την Ευρώπη και αφορά όλους μας και μου θυμίζεις τον γιο μου τον Άγγελο όταν πηγαίναμε επίσκεψη και βαριότανε και μου έλεγε “μπαμπά πότε θα πάμε σπίτι;” . Μια ωραία προσπάθεια, δεν την ακυρώνουμε αλλά εκ του αποτελέσματος στον τρόπο που στήθηκε το αντιμετώπισε και πλασαρίστηκε από μια ανέτοιμη και λίγο ανώριμη γυναίκα. Κατά τη γνώμη μου όμως σπουδαία καλλιτέχνη και ιδιαίτερη. Ένα ωραίο μάθημα τίποτα άλλο», είπε ο Γιώργος Τσαλίκης.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί.