Miguel Herran: Σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή για τον "Ρίο" του "La Casa de Papel"

Ένα τροχαίο ατύχημα με τη μηχανή του είχε ο Miguel Herran, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά του Netflix, "La Casa de Papel" όπου ενσάρκωνε τον "Ρίο".

Την είδηση έκανε γνωστή η σύντροφός του Pedraza, η οποία έδωσε το παρών σε εκδήλωση εκπροσωπώντας τον.

Συγκεκριμένα, η αγαπημένη του ηθοποιού αποκάλυψε πως ο ίδιος ενεπλάκη σε ατύχημα και διαβεβαίωσε τους παρευρισκόμενους ότι είναι καλά στην υγεία του και πως αναρρώνει στο σπίτι του.

«Ο Μιγκέλ δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα, καθώς είχε ένα μικρό ατύχημα με τη μοτοσικλέτα του», είπε η σύντροφός του, σύμφωνα με δημοσίευμα του "20 Minutos".

Η ανάρτηση του Miguel Herran για το ατύχημα που είχε

Μάλιστα, ο Miguel Herran δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία, που απεικονίζει τον ίδιο στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

Ακόμη, αποκάλυψε πως υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον δεξιό του ώμο.

«Μια ανασκόπηση των δύο τελευταίων εβδομάδων…Είχα ένα ατύχημα με τη μοτοσικλέτα μου, μόνος μου, δεν πήγαινα γρήγορα και όλα πήγαν καλά! Έκανα χειρουργική επέμβαση στον δεξιό μου ώμο και θα πρέπει να μείνω μακριά από τη μοτοσικλέτα για λίγο καιρό. Αλλά είμαι μια χαρά!», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Miguel Herran στη λεζάντα.

