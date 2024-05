Celebrity

Ελένη Φουρέιρα: Η τραγουδίστρια έγινε νονά (Φωτογραφίες)

Νονά έγινε το απόγευμα της Δευτέρας 13 Μαΐου η Ελένη Φουρέιρα.

Συγκεκριμένα, η εκρηκτική τραγουδίστρια βάφτισε τον γιο της καλής της φίλης και στενής της συνεργάτιδας Λίας Παπαδοπούλου και του σκηνοθέτη και φωτογράφου, Γιώργου Μπενιουδάκη.

Το μυστήριο τελέστηκε στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και οι πρώτες φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν στα social media.

Νονός του νεοφώτιστου, που πήρε το όνομα Ορφέας, ήταν και ο συνεργάτης του ζευγαριού από την Panik και ραδιοφωνικός παραγωγός Παναγιώτης Σίμος.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο CEO της Panik Γιώργος Αρσενάκος, η Χριστίνα Σάλτη και άλλοι.

Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, πως η Λία Παπαδοπούλου και ο Γιώργος Μπενιουδάκης μετά από αρκετά χρόνια πορείας παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2021 και τον Απρίλιο του 2022 έγιναν για πρώτη φορά γονείς.

Δείτε τις φωτογραφίες που ακολουθούν.