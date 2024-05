Celebrity

Τέρενς Κουίκ: Η εξομολόγηση για τον πατέρα του - "Δεν είχα την ανάγκη να τον θυμάμαι αφού δεν με ήθελε"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Καλεσμένος στην εκπομπή "Στούντιο 4" βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 13 Μαΐου ο Τέρενς Κουίκ.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον πατέρα του και στην απουσία του.

Όσα είπε ο Τέρενς Κουίκ

«Γνώριζα πού βρισκόταν, απλά όπως εκείνος δεν έδωσε σημασία σε εμένα, έτσι κι εγώ δεν έδωσα σημασία σε εκείνον, μέχρι που τον είδα για δύο μέρες 12 χρονών, ήρθε να μου φέρει δώρο ένα μαγνητόφωνο.

Δεν ήθελα να ρωτήσω τη μητέρα μου για τον πατέρα μου και να της ξυπνήσω πράγματα που της ήταν δυσάρεστα. Ήμουν από τους τυχερούς που μεγάλωσα με τον παππού και τη γιαγιά. Δεν πληγώθηκα, είχα την αγάπη της μητέρας μου. Δεν είχα την ανάγκη να θυμάμαι τον πατέρα μου αφού δεν με ήθελε.

Τον ξαναείδα στα 19 μου, ειδοποιήθηκα ότι πέθαινε και πήγα από δική μου πρωτοβουλία για να τον αποχαιρετήσω για να είμαι εγώ εντάξει», εξομολογήθηκε ο Τέρενς Κουίκ.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί.