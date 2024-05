Celebrity

Ψυχοκόρες: Το σχέδιο της Φρόσως για τους Νάτσηδες σχολιάστηκε στο X/Twitter

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Με νέο επεισόδιο επέστρεψε η δραματική σειρά του ΑΝΤ1 "Ψυχοκόρες" το βράδυ της Δευτέρας 13 Μαΐου.

Ψυχοκόρες - Όσα είδαμε στο αποψινό επεισόδιο

Η Ευανθία έψαχνε γαμπρό για τη Φρόσω και εκείνη συνέχισε να δηλητηριάζει τον Νάτση εναντίον της. Ο Κοσμάς ήθελε να γίνει άμεσα ο γάμος του Σώτου με την Πένυ για να βοηθηθεί οικονομικά και πολιτικά από την οικογένειά της. Η Βασιλική πέτυχε στις εξετάσεις της και η Μάγια κέρδισε το στοίχημα με τον Υπουργό. Ο Παύλος τσακώθηκε με τον Ερμή και αποφάσισε να τον στείλει σε στρατιωτική ακαδημία. Η Νέλλα ξέσπασε στη νέα ψυχοκόρη, τη Σταυρούλα, η υγεία της οποίας επιδεινώθηκε. Ο Τάσος προετοίμασε τη Δεσποινιώ να κλέψει τις εντυπώσεις σε δημόσια εμφάνιση, ενώ ο Ντίνος προσπάθησε να μάθει περισσότερα για εκείνη.

Ψυχοκόρες - Τα σχόλια στο Twitter

Γι’ ακόμη μια φορά πολλά ήταν τα σχόλια που έγιναν από τους τηλεθεατές και από τους χρήστες του X/Twitter για το νέο επεισόδιο.

Μια από αυτές ήταν η σκηνή που η Φρόσω ξεκίνησε να σπέρνει τη διχόνοια ανάμεσα στον Νάτση, τη γυναίκα και το σόι του.

Δείτε μερικά tweets παρακάτω.