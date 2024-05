Celebrity

Αρναούτογλου σε Ευθυμιάδη: "Όταν σε είδα τον πρώτο καιρό που έβγαινες ημίγυμνος, έλεγα μήπως έχεις πάθει κάτι"

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό του "The 2Night Show" τη Δευτέρα (13/05). Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου, ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρθηκε στην απόφαση να αλλάξει πλήρως τον τρόπο ζωής του, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να ομολογεί πως όταν είδε την αλλαγή αναρωτήθηκε "μήπως έχει πάθει κάτι;".

"Θέλω να σου είμαι ειλικρινής. Αδελφέ, μπορεί να μην κάνουμε κάθε μέρα παρέα αλλά ξέρεις ότι υπάρχει πολύς σεβασμός και μεγάλη εκτίμηση. Ένιωσα κάποια στιγμή, από κάποιους, έπιασα και τον εαυτό μου να λέει στις αρχές: «Ο Θανάσης είναι καλά;». Όταν σε είδα τον πρώτο καιρό που έβγαινες ημίγυμνος, έλεγα «μήπως έχει πάθει κάτι;». Δεν μπορούσα να το αντιληφθώ και θέλω να με συγχωρέσεις γι’ αυτό, την δικιά μου διάσταση να μπαίνει στη δικιά σου. Δηλαδή, είμαστε τόσο επηρεασμένοι από τον τρόπο ζωής μας που, αν κάποιος πάει να ξεφύγει, νιώθουμε ότι αυτός δεν είναι καλά. Ένιωσες ότι μπορεί να πέρασες και στα όρια της γραφικότητας για τους άλλους, μέχρι να καταλάβουν τι κάνει ο Θανάσης;" είπε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Από την πλευρά του ο Θανάσης Ευθυμιάδης απάντησε: "Το περίμενα. Ήμουν προετοιμασμένος γι’ αυτό. Τα είπαν άνθρωποι πριν από εμένα παγκοσμίως, που έκαναν το βήμα να μιλήσουν για κάτι διαφορετικό, για την αγάπη, την απλότητα, την ειρήνη. Έφαγαν και αυτοί μπούλινγκ. Δεν τρώω κρέας εδώ και 17 χρόνια. Όταν δεν έχω τη ψυχική δύναμη να σκοτώσω ένα ζώο, δε δικαιούμαι να το φάω...

Όταν ξεκίνησα το Instagram, άρχισαν να μου λένε τα διάφορα αλλά ήμουν προετοιμασμένος για αυτή την «πλάκα». Πριν από 17 χρόνια, όταν έκοψα το κρέας, αυτή η πλάκα γινόταν από τον αδελφό μου, από τον μπαμπά μου, από τη μαμά μου και από την αδελφή μου. Πηγαίναμε να φάμε το Πάσχα και άρχιζε το δούλεμα και η πλάκα, ας το πούμε. Οπότε ήμουν συνηθισμένος ότι για να μείνω στο κέντρο μου, για να μείνω στην απόφαση μου, ναι θα γίνω και γραφικός για κάποιους. Αλλά αν εγώ αποδείξω με τον τρόπο ζωής μου ότι εμένα μου κάνει καλό, προσωπικά για μένα μιλάω, θα το δεχθεί ο άλλος. Γιατί αυτό που ζω εγώ δεν το επιβάλλω σε κανέναν, ούτε καν στα παιδιά μου. Τα παιδιά μου τρώνε κρέας. Σε μένα κάνει καλό".