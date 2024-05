Celebrity

Γιώργος Αυτιάς: "Ήταν καρκίνος του προστάτη, η πρώτη σκέψη που έκανα ήταν ότι τώρα θα τα καταφέρω"

Για όλους και για όλα μίλησε ο Γιώργος Αυτιάς στην εκπομπή "Όσα δε λέμε" με την Άννα Δρούζα στο Open το βράδυ της Δευτέρας (13/05).

Ο δημοσιογράφος, που κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στις Ευρωκλογές του Ιουνίου, μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις δυο πιο δύσκολες στιγμές στη ζωή του.

Ποιος δεν έχει πει "Θεέ μου βοήθα", ή "Παναγία μου". Ήμουν στον Alpha όταν εν ώρα εκπομπής μου είπε ο σκηνοθέτης ότι πέθανε ο πατέρας μου. Ήταν 8:10. Δέκα δεύτερα σταμάτησαν όλα, είπα πρέπει να σφίξω τα δόντια μου και είπα “πάμε κατευθείαν σε βίντεο”. Είχα πει ό,τι και να συμβεί θέλω να μου το λέτε. Αυτό ήταν το πρώτο πολύ δύσκολο που πέρασα.

Το άλλο ήταν πέρυσι το καλοκαίρι, ενώ είχαμε ετοιμάσει τα πάντα για διακοπές. Είχα κάνει μια εξέταση PSA, μου τηλεφωνεί ο γιατρός και μου λέει “ξέχνα το”. Μου λέει “αύριο χειρουργείο". Tο προλάβαμε στο τσακ. Κάνω έκκληση στους πάντες να κάνουν εξέταση. Ήταν καρκίνος του προστάτη. Ήταν ένα δύσκολο χειρουργείο και από εκεί και πέρα δεν λογάριασα τίποτα. Η πρώτη σκέψη που έκανα ήταν ότι τώρα θα τα καταφέρεις, θέλω να ζήσω". Αλλάζεις πολλά πράγματα από όταν περνάς από ένα τέτοιο στάδιο. Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι, αλλά κάντε εξετάσεις. Εύχομαι σε όλους υγεία" εξομολογήθηκε ο Γιώργος Αυτιάς.