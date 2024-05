Celebrity

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Εξηγεί γιατί δεν ρώτησε τον Θανάση Ευθυμιάδη για την Άννα Παναγιωτοπούλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο πλατό του "The 2Night Show" το βράδυ της Δευτέρας (13/05) τον Θανάση Ευθυμιάδη. Ο αγαπημένος ηθοποιός, που αγαπήσαμε μέσα από τη σειρά "Ντόλτσε Βίτα", δε μίλησε καθόλου ωστόσο για την Άννα Παναγιωτοπούλου.

Προλογίζοντας τον Θανάση Ευθυμιάδη ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξήγησε πως η συνέντευξη έγινε πριν από τον θάνατο της Άννας Παναγιωτοπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή το Μεγάλο Σάββατο 4 Μαΐου.

"Θέλω πριν δώσω την πάσα για τον Θανάση να σας πω ότι η συνέντευξη πριν από τον θάνατο της Άννας Παναγιωτοπούλου. Και σε αυτό το σημείο θα πω συλλυπητήρια στους οικείους και τους φίλους της Άννας Παναγιωτοπούλου. Σίγουρα θα μας λείψει μια τέτοια περίπτωση ηθοποιού και ανθρώπου" τόνισε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.