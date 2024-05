Celebrity

Πολύ δύσκολες ώρες για τον Διονύση Αλέρτα

Πολύ δύσκολες στιγμές βιώνει τις τελευταίες ώρες ο Διονύσης Αλέρτας, καθώς μόλις μια ημέρα μετά την Γιορτή της Μητέρας, έφυγε από τη ζωή η πολυαγαπημένη του μαμά.

Ο γνωστός pastry chef με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την αποχαιρέτησε, ενώ οι διαδικτυακοί του ακόλουθοι έσπευσαν να του στείλουν μηνύματα συμπαράστασης.

"Από όλα τα βλέμματα που μου έχει ρίξει το μόνο που θα θυμάμαι είναι από τα τελευταία της… απλά δεν ξέρω αν μου ζητούσε να κάνω κάτι για να την βοηθήσω να μην πονάει Ή μου έλεγε να μην στεναχωριέμαι.. Καλό ταξίδι στήριγμα μας..." έγραψε ο Διονύσης Αλέρτας, ανεβάζοντας παράλληλα μια φωτογραφία της μητέρας του.

