Modern Cinderella: "Χωρίσαμε στους 6 μήνες αφού γέννησα - Μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να τα ξαναβρούμε"

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο "The 2Night Show" τη Δευτέρα (13/05) ήταν η Modern Cinderella. Η όμορφη social media creator, που έγινε μητέρα μόλις στα 21, αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ποια είναι η σχέση της με τον πατέρα του παιδιού της και γνωστό τράπερ, Ricta. Παράλληλα η ίδια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στο μέλλον να τα ξαναβρούν.

"Χωρίσαμε στους 6 μήνες αφού γέννησα. Δε θέλαμε να υπάρχουν εντάσεις, να τσακωνόμαστε μπροστά στο παιδί. Είναι πιο σημαντικό να είμαστε καλά χωριστά και για αυτό είχαμε αποφασίσει να χωρίσουμε… Επειδή έχω για πρότυπο τη μαμά μου, που με μεγάλωσε μόνη της και είδα πως είναι να είναι στη δουλειά συνέχεια, να προσπαθεί να σου παρέχει τα πάντα, να είναι δίπλα σου και να σου δίνει την καλύτερη ανατροφή, δεν με φόβισε. Η μαμά μου πήρε το πτυχίο της στο πανεπιστήμιο με εμένα αγκαλιά. Είδα όλα αυτά τα χρόνια πόσο πολύ πάλεψε η μαμά μου και είχα πει ότι εγώ όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω σαν τη μαμά μου. Θα ήθελα κάποια στιγμή να έχει αδερφάκι, γιατί εγώ είμαι μοναχοπαίδι. Η μαμά μου με τον μπαμπά μου χώρισαν όταν ήμουν 2 ετών.

Στην Αθήνα δεν είναι κανείς δικός μου, είμαι εγώ και το παιδί μου. Όταν είχα πάρει την απόφαση να έρθω στην Αθήνα όλοι μου έλεγαν “που πας με ένα μωρό στην αγκαλιά, θα γυρίσεις σε ένα μήνα”. Εγώ είπα ότι θα πάω στην Αθήνα να δουλέψω, ασχολούμαι με διαφημίσεις στα social και οι περισσότερες εταιρίες είναι εδώ. Για το πρώτο πεντάμηνο δεν είχα βοήθεια. Οι γονείς μου δεν είναι εδώ, η πεθερά μου δεν μπορούσε να έρχεται στην αρχή, οπότε έπαιρνα το παιδί παντού μαζί μου.

Από ένα σημείο και μετά ένιωθα ότι ο μικρός δεν ήταν τόσο άνετος με την κάμερα. Γκρίνιαζε και δεν ήθελα να τον φέρνω σε αυτήν την κατάσταση. Έψαξα πολύ να βρω μια νταντά να με βοηθάει γιατί δε γίνεται διαφορετικά. Δεν έχω σταθερό ωράριο… Ο μπαμπάς, ο Δημήτρης, δεν είναι ότι δεν ερχόταν στο παιδί. Απλά επειδή είναι τραγουδιστής και είχε live στην άλλη άκρη της Ελλάδας δεν ήταν τόσο εύκολο. Είναι εξαιρετικός πατέρας. Μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να τα ξαναβρούμε" εξομολογήθηκε η Modern Cinderella.