Βίκυ Καγιά: Η πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο του πατέρα της - "Είμαι συναισθηματικά περίεργα αυτή την περίοδο"

Τον πατέρα της έχασε η Βίκυ Καγιά πριν από λίγες ημέρες, όπως έκανε γνωστό με μια ανάρτηση της στα social media.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια κοινοποίησε στις 24 Απριλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με τον πατέρα της και στη λεζάντα έγραψε: "Καλό ταξίδι μπαμπά μου. Σ’ αγαπώ".

Το βράδυ της Δευτέρας 13/05 η Βίκυ Καγιά πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την απώλεια που βίωσε. Η ίδια ρωτήθηκε για τον πατέρα της, ωστόσο δεν θέλησε να πει κάτι και προτίμησε να μιλήσει για την ταινία που πρωταγωνιστεί.

«Είναι ημέρα χαράς σήμερα. Είμαι συναισθηματικά περίεργα αυτή την περίοδο…Είναι τεράστια η τιμή και η συγκίνηση να είμαι υποψήφια στα κινηματογραφικά βραβεία, όπου θα είναι και η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη», είπε αρχικά η Βίκυ Καγιά και συνέχισε, όταν ρωτήθηκε για τον πατέρα της:

«Έτσι είναι η ζωή, αλλά μην πιάσουμε τα δυσάρεστα σήμερα. Είναι μέρα χαράς…Αφιερώνω αυτή την ταινία στη μαμά μου και τον μπαμπά μου, που “έφυγε” πρόσφατα».