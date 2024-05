Celebrity

Ανδρέας Λοβέρδος: "Όταν έφυγα από εκεί είπα "θέλω να πεθάνω τώρα"

Ο Ανδρέας Λοβέρδος βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Δευτέρας (13/05) στο πλατό της εκπομπής "Στιγμές" με τον Μάνο Νιφλή. Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση, ο πρόεδρος του κόμματος "Δημοκράτες" μίλησε για την περίοδο των μνημονίων, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά το παρασκήνιο μιας στιγμής που μέχρι σήμερα τον έχει σημαδέψει.

"Έχω μια στιγμή που είπα ότι «θέλω να πεθάνω». Το εννοώ, είπα ότι «θέλω τώρα να πεθάνω». Διότι γίνεται ότι θυμάστε, πάω να κάνω μια ομιλία στους Αγίους Αναργύρους, οργανώνεται επίθεση Συριζαϊκού μπλοκ εναντίον μου με ρόπαλα. Δεν με πετυχαίνουν οι ροπαλιές, πετυχαίνουν όμως έναν συνεργάτη μου, τον πετάνε κάτω και ήταν δυο μήνες με βουητά στο κεφάλι. Ακόμα δεν το έχει ξεπεράσει. Ροπαλιά στο κεφάλι.

Λέω, όμως, «θα την κάνω την εκδήλωση». Μπαίνω μέσα, ο Δημήτρης έρχεται κάθεται μπροστά και μετά πέφτει κάτω. Αυτοί ήταν απέξω και φώναζαν, γιατί δεν έφυγαν. Η αστυνομία δεν με προστάτεψε και με προστάτεψαν οι αστυνομικοί μου. Η αστυνομία, που το έβλεπε, δεν το κατάλαβε ότι πάνε γι’ αυτό, όχι ότι δεν ήθελε να με προστατέψει. Υπάρχει και το βιντεάκι.

Αφού τελειώνει αυτό και φεύγω από εκεί, έχει δολοφονηθεί ο γιος ενός πολιτικού μου φίλου, γιατί είχε χρυσοχοείο και μπήκαν μέσα με καλάσνικοφ και του πήραν 20 ευρώ! Με παιδάκι, με νινί! Και πάω στο σπίτι τους, όπου το κλίμα είναι αδιανόητο, γίνεται το κλάμα και έρχεται ο αδελφός του και μου λέει: «Εσύ έχεις αστυνομία, ο αδελφός μου δεν έχει! Ακούς;». Πήγα σε φίλους μου, όχι σε εχθρούς, δεν πήγα στην πλατεία Συντάγματος να με περιποιηθούν οι μαζεμένοι τότε.

Πήγα σε φίλο μου, σε πολιτικό μου ψηφοφόρο. Όταν έφυγα από εκεί και ήμουν στο αυτοκίνητο με την συνοδεία μου, είπα «θέλω να πεθάνω τώρα! Δεν θέλω άλλο έτσι». Αυτή ήταν η πιο δύσκολη στιγμή και ήμουν υπουργός Υγείας τότε" εξομολογήθηκε, φορτισμένος συναισθηματικά, ο Ανδρέας Λοβέρδος.