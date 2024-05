Celebrity

Λάουρα Νάργες: Έγινε ξανθιά & έχασε τα κιλά της εγκυμοσύνης! Η αλλαγή στην εμφάνισή της

Μια μεγάλη αλλαγή έκανε στην εμφάνισή της η Λάουρα Νάργες, η οποία αποχωρίστηκε το καστανό χρώμα στα μαλλιά της και έγινε και πάλι ξανθιά! Η ίδια, έκανε μια σχετική ανάρτηση στο Instagram και εκτός από την αλλαγή στο look της, δεν θα μπορούσαμε να μην σχολιάσουμε και την αλλαγή στο σώμα της.

Η Λάουρα Νάργες, φαίνεται να έχει χάσει όλα τα κιλά της εγκυμοσύνης της, σχεδόν 1,5 χρόνο μετά την γέννηση του γιου της, Αλέξανδρου. «Τις περισσότερες φορές κλαίω αλλά μετά θυμάμαι, η μου το θυμίζει ο Χρήστος Σαντικάι, ότι το έχω κάνει ξανά και κάπου κάπως βρίσκω δυνάμεις», είχε γράψει σε παλαιότερη ανάρτησή της, όταν πρωτοξεκινούσε να κάνει το... body comeback της.

Δείτε την αλλαγή στην εμφάνιση της Λάουρα Νάργες:

Photo Credits: Instagram @lauranarjes