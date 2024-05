FLife

"Πέφτει η νύχτα με…ΡΥΘΜΟ" με την Έλενα Παπαρίζου & καλεσμένο τον Πάνο Μουζουράκη

Σαν «Deja vu” φαίνεται το 11ο Exclusive Live Event «Πέφτει η νύχτα με…ΡΥΘΜΟ» του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 όπου θα υποδεχτούμε, σε μια μοναδική εμφάνιση, την κορυφαία pop τραγουδίστρια Έλενα Παπαρίζου και τον καλεσμένο της, Πάνο Μουζουράκη!

Η No1 Ελληνίδα pop star Έλενα Παπαρίζου έρχεται να βάλει φωτιά στο 11ο Exclusive Live Event «Πέφτει η νύχτα με…ΡΥΘΜΟ» του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Μαΐου στα Village Cinemas στο The Mall Athens. Η λαμπερή οικοδέσποινα της βραδιάς και ραδιοφωνική παραγωγός του σταθμού που παίζει ΜΟΝΟ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ, Γιώτα Τσιμπρικίδου, θα υποδεχτεί την αγαπημένη καλλιτέχνιδα και μαζί, μέσα από τη συζήτησή τους, θα μας ταξιδέψουν σε σημαντικές στιγμές της Έλενας, όπως η αρχή της καλλιτεχνικής της πορείας, η συμμετοχή και η νίκη της στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision και θα μας αποκαλύψουν πράγματα που ίσως να μη γνωρίζαμε για αυτή.

Η pop star θα ερμηνεύσει μεγάλες της επιτυχίες όπως το «Φιλί της Ζωής», «Δεν μου τα λέει καλά» αλλά και το νέο της single «Μαύρα Γυαλιά» το οποίο κυκλοφόρησε πρώτη φορά αποκλειστικά από τον ΡΥΘΜΟ 94.9.

Η βραδιά θα κορυφωθεί με την Έλενα Παπαρίζου να υποδέχεται στη σκηνή τον ανατρεπτικό Πάνο Μουζουράκη. Οι δυο καλλιτέχνες, θα ενώσουν τις φωνές τους σε μοναδικά ντουέτα και διασκευές και θα μας ξεσηκώσουν, οχι μόνο με την ερμηνεία, αλλά και με τη χημεία και την ενέργειά τους!

Το 11ο Exclusive Live Event «Πέφτει η νύχτα με…ΡΥΘΜΟ» και ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 προσκαλούν τους ακροατές τους στη Vmax Sphera των Village Cinemas του The Mall Athens, την αίθουσα με τα premium καθίσματα και τον Dolby Atmos® ήχο, για να ζήσουν την απόλυτη εμπειρία του live με την κορυφαία Έλενα Παπαρίζου και τον καλεσμένο της Πάνο Μουζουράκη.