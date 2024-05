Celebrity

Mente Fuerte για Δέσποινα Βανδή: "Στην αρχή φαινόταν ξινή"

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε ο Mente Fuerte. Ο trapper μεταξύ άλλων μίλησε για τη συνεργασία του με την Δέσποινα Βανδή, η οποία είπε πως είναι πολύ καλή, παρόλο που του “φαινόταν ξινή” πριν την γνωρίσει.

«Δεν τα πάω καλά με την τηλεόραση, δεν μου αρέσει. Νιώθω άβολα. Με σχολιάζουν χωρίς να είμαι στην τηλεόραση. Στη μητέρα μου κάνω συνέχεια δώρα αλλά επειδή κάνει παράπονα ο πατέρας μου, θέλω να πω ότι και με εκείνον έχω φοβερή σχέση και τον έχω πάρα πολύ ψηλά. Όλο για τη μαμά μου λέω και με τον πατέρα μου έχουμε beef. Μου έκανε παράπονα αστειευόμενος

Από τη Δέσποινα Βανδή κρατάω ότι είναι τυπάρα, ότι είναι πολύ καλό άτομο και τα έχουμε βρει. Στην αρχή, της το έχω πει, φαινόταν ξινή αλλά είναι φοβερή, πολύ καλό άτομο», είπε μεταξύ άλλων ο Mente Fuerte.