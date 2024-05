Celebrity

Μαρία Κορινθίου: Η εξομολόγηση για την κόρη της - "Η αρχή της εφηβείας της μου είχε πέσει 'βαριά'"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Στην κάμερα της εκπομπής "Ελένη" και τη δημοσιογράφο Φωτεινή Λασπά μίλησε η Μαρία Κορινθίου.

Η γνωστή ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον διαλογισμό και στην κόρη της, Ισμήνη, που απέκτησε με τον Γιάννη Αϊβάζη.

Όσα είπε η Μαρία Κορινθίου

«Πριν από 4 χρόνια ξεκίνησα διαλογισμό και όσο μεγαλώνω έχω πιο πολύ ανάγκη να σκαλίζω τον εαυτό μου και να βλέπω τι έχει σημασία και τι όχι. Ο Γιάννης έχει έναν άλλο τρόπο προσευχής και διαλογισμού, πηγαίνει στο Άγιο Όρος. Είναι σημαντικό να αγαπάς αυτό που είσαι, να αγαπάς την ψυχή σου και να λέει μια μάνα "μπράβο" στον εαυτό της που όλη μέρα φροντίζει τα παιδιά της. Λέω συχνά "μπράβο" στην Ισμήνη αλλά της βάζω και όρια», είπε αρχικά η Μαρία Κορινθίου.

Για τη σχέση με την κόρη της, Ισμήνη, η Μαρία Κορινθίου ανέφερε: «Η Ισμήνη είναι ένα καλό και ήρεμο παιδί, αλλά είναι στην εφηβεία και είναι κυκλοθυμική. Η αρχή της εφηβείας της μου είχε πέσει "βαριά". Ήμουν δυναμικό παιδί αλλά στην εφηβεία ήμουν πολύ ευαίσθητη. Και τώρα είμαι ευαίσθητη, αλλά για εμένα».

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί.