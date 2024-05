Celebrity

Ρένα Κουβελιώτη: Η πρώτη ανάρτηση μετά την επίθεση που δέχτηκε - "Η έρευνα θα συνεχιστεί"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Η δημοσιογράφος του Alpha Ρένα Κουβελιώτη έπεσε θύμα άγριας επίθεσης την ώρα που έκανε ρεπορτάζ.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΣΗΕΑ, η δημοσιογράφος έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ παρακολουθεί με ανησυχία την εξέλιξη της υγείας της συναδέλφου Ρένας Κουβελιώτη, μετά την επίθεση που δέχθηκε, την ώρα που έκανε ρεπορτάζ, με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά.

Για μία ακόμα φορά το Διοικητικό Συμβούλιο τονίζει ότι, η προσπάθεια εκφοβισμού και φίμωσης των λειτουργών της ενημέρωσης με την άσκηση βίας δεν θα αποδώσει. Ο δημοσιογράφος οφείλει να υπηρετεί την ενημέρωση και την ελεύθερη έκφραση, σύμφωνα με τις αρχές δεοντολογίας του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, όπως και έπραξε η συνάδελφος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι θα βρίσκεται στο πλευρό της συναδέλφου σε όλες τις ενέργειές της.

Η ανάρτηση της Ρένας Κουβελιώτη

Λίγες ώρες μετά την επίθεση που δέχτηκε η Ρένα Κουβελιώτη έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο X/Twitter και ευχαρίστησε τον κόσμο για το ενδιαφέρον του.

«Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Είμαι αρκετά καλά ώστε να σας διαβεβαιώσω πως η έρευνα θα συνεχιστεί με κολάρο ή μη», έγραψε χαρακτηριστικά η Ρένα Κουβελιώτη.

Δείτε την ανάρτησή της.

Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας . Είμαι αρκετά καλά ώστε να σας διαβεβαιώσω πως η έρευνα θα συνεχιστεί με κολάρο ή μη . — Rena kouvelioti (@KouveliotiRena) May 14, 2024