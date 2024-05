Celebrity

Άρης Σοϊλέδης: Ξεσπά κατά της Ασημίνας Χατζηανδρέου μετά τις δηλώσεις της - "Που βρίσκεις αυτό το θράσος, ντροπή σου"

Το απόγευμα της Τρίτης 14 Μαΐου ο Άρης Σοϊλέδης θέλησε να δώσει τη δική του απάντηση στην Ασημίνα Χατζηανδρέου, μετά τα όσα είπε για εκείνον στη συνέντευξή της στην εκπομπή "Fay’s Time".

Να σημειώσουμε, πως η Ασημίνα Χατζηανδρέου σχολίασε τον χωρισμό του Άρη Σοϊλέδη από τη Μαρία Αντωνά.

«Η Μαρία Αντωνά ήταν από τους πρώτους που πήρα τηλέφωνο, όταν αποχώρησα. Είδα τα πάντα, για αυτό και έκανα unfollow τον Άρη. Η Μαρία μιλούσε συνέχεια για τον Άρη μέσα στο παιχνίδι, δεν περίμενα ποτέ να της φερθεί έτσι. Μιλάω για τον λόγο που χώρισαν. Ξέρω ότι η Μαρία δεν έχει βγει να τοποθετηθεί για κάτι. Μίλησα μαζί της, κατάλαβα και έμαθα πολλά. Δεν αξίζει όταν ένας άνθρωπος μέσα στο παιχνίδι να μιλάει συνέχεια για σένα και επειδή μπήκε για σένα και επειδή και τα χρήματα που θα έβγαζε ήθελε να τα χρησιμοποιήσει για μια επιχείρηση με τον Άρη, νομίζω ότι είναι πολύ λάθος όλη αυτή η κίνηση. Εγώ γύρισα σπίτι και βρήκα κολώνα τον Χρήστο δίπλα μου. Με στήριξε και τις 3 χρονιές. Η Μαρία γύρισε και δεν βρήκε τον άνθρωπό της έτσι όπως τον άφησε. Δεν ξέρω τι βρήκε. Όλο αυτό δεν μου ταιριάζει, για αυτό και τον έκανα unfollow», είπε η Ασημίνα Χατζηανδρέου.

Η ανάρτηση του Άρη Σοϊλέδη

Έτσι λοιπόν, ο Άρης Σοϊλέδης με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram απάντησε στις δηλώσεις της πρώην παίκτριας του "Survivor".

«Είναι τουλάχιστον ντροπή να βγαίνει κάποιος και να μιλάει με τέτοιο χυδαίο τρόπο δημόσια τη δική μου ζωή με ανακρίβειές και να αφήνει αιχμές για την προσωπικότητά μου, δίχως να γνωρίζει… Πραγματικά απορώ που βρίσκεις αυτό το θράσος, ντροπή σου. Δεν το ξέραμε ότι έπρεπε να ρωτήσουμε για το τι θα κάνουμε στη ζωή μας. Ρε είστε καθόλου καλά;», έγραψε ο Άρης Σοϊλέδης.

