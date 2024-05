Celebrity

Απώλεια για την Ιφιγένεια Τζόλα

Δύσκολες στιγμές βιώνει η Ιφιγένεια Τζόλα, καθώς έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη της σκυλίτσα.

Η ηθοποιός και πρωταγωνίστρια της δραματικής σειράς του Mega, "Η Γη της Ελιάς", δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δυο φωτογραφίες και αποχαιρέτησε δημόσια την τετράποδη φίλη της.

Η ανάρτηση της Ιφιγένειας Τζόλα για τον θάνατο της σκυλίτσας της

«13/5/24. Αντίο Λουσάκι μου», έγραψε η Ιφιγένεια Τζόλα στην εικόνα που ανήρτησε και απεικονίζει τη σκυλίτσα της.

