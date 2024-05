Celebrity

Ρένα Κουβελιώτη: Η πρώτη εμφάνισή της με κολάρο στο δελτίο ειδήσεων μετά την επίθεση που δέχθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης 14 Μάϊου η Ρένα Κουβελιώτη μετά την επίθεση που δέχτηκε κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Η δημοσιογράφος εμφανίστηκε με δεμένο το χέρι και φορώντας κολάρο και εξήγησε τι ακριβώς συνέβη.

Όσα είπε η Ρένα Κουβελιώτη

«Να διαβεβαιώσουμε ότι η έρευνα θα συνεχιστεί και αυτό δεν μας πτόησε. Με κολάρο ή μη θα συνεχιστεί. Βλέπετε πως γίνεται οξυγονοκόλληση σε δημόσιο χώρο μέσα στη φύση. Βρισκόμαστε στην ΝΑ Αττική και κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου. Κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτές τις εργασίες σε αυτόν τον χώρο. Υπάρχουν καταγγελίες που αναφέρουν πως αυτή η κατάσταση επικρατεί μήνες, κι ότι γίνονται αυθαίρετες εργασίες. Πρέπει να ληφθούν μέτρα και να γίνουν έλεγχοι», είπε η Ρένα Κουβελιώτη αρχικά.

«Πλησιάσαμε αυτόν τον κύριο και σε ερώτηση με τίνος άδεια γίνεται αυτό, δεχθήκαμε απρόκλητη επίθεση. Ο άνθρωπος αυτός με μία λαβή γύρισε το χέρι μου πίσω, προκαλώντας οίδημα στην κλείδα και αιμάτωμα και κακώσεις στον αυχένα. Χρειάστηκε να παρέμβει εισαγγελέας για να συλληφθεί και κρύφτηκαν σε συγκεκριμένο σπίτι. Αύριο είναι το δικαστήριο. Εμένα με μήνυσαν για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση. Έχουμε έγγραφο ότι είναι κοινόχρηστος χώρος. Όλα είναι καταγεγραμμένα στην κάμερα. Η δημοσιογραφία δεν φιμώνεται», ανέφερε η Ρένα Κουβελιώτη στον Αντώνη Σρόιτερ και στους τηλεθεατές.

Δείτε το βίντεο.