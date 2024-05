Celebrity

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Απαντά στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να πουλάει το σπίτι της στην Κινέτα

Στην κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό" και τη δημοσιογράφο Αναστασία Ζάρκα μίλησε η Ζωζώ Σαπουντζάκη.

Η αγαπημένη ηθοποιός, μεταξύ άλλων, απάντησε στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που τη θέλουν να πουλάει το σπίτι της στην Κινέτα στην τιμή των 600.000 ευρώ.

Όσα είπε η Ζωζώ Σαπουντζάκη

«Δεν ισχύει το δημοσίευμα ότι πούλησα το σπίτι στην Κινέτα. Δεν το πουλάω το σπίτι μου. Είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ. Αγαπώ την θάλασσα, αγαπώ τα μπάνια μου και εκεί είναι όλα», είπε η Ζωζώ Σαπουντζάκη.

