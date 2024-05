Celebrity

Ιωάννα Τούνη: Δύσκολο βράδυ για τον γιο της - "Έκανε εμετό όλο το βράδυ, έκλαιγε ασταμάτητα"

Η Ιωάννα Τούνη είναι αρκετά ενεργή στα social media και μοιράζεται πολλές στιγμές από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Αυτή τη φορά, η ίδια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο και αποκάλυψε πως το βράδυ της Δευτέρας 13 Μαΐου ο γιος της, Πάρης, ήταν αδιάθετος. Συγκεκριμένα, ο μικρός έκανε αρκετές φορές εμετό.

Να θυμίσουμε, πως η Ιωάνα Τούνη αποκάλυψε και το μικρό ατύχημα που είχε ο γιος της πριν από μερικές ημέρες. Δείτε ΕΔΩ!

Όσα είπε η Ιωάννα Τούνη για την αδιαθεσία του γιου της

«Εχθές το βράδυ δεν ξέρω αν κοιμήθηκα δύο ώρες σύνολο. Γυρίσαμε αργά από τα γενέθλια του Δημήτρη και μετά δεν ξέρω τι έπαθε ο Πάρης. Έκανε εμετό πέντε φορές, έκλαιγε ασταμάτητα, έσπασε η καρδούλα μου, πήγαινα πάνω κάτω. Το πρωί είχαμε πτήση και είμαι κομμάτια. Φυσικά εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ, ο Πάρης κοιμάται μέσα», είπε η Ιωάννα Τούνη.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί.