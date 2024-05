Celebrity

Survivor: Αποχώρησε οικειοθελώς η Σταυρούλα Χρυσαειδή - Η ανακοίνωσή της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Το βράδυ της Τρίτης 14 Μαΐου στο νέο επεισόδιο του "Survivor" η Σταυρούλα Χρυσαειδή ανακοίνωσε στους συμπαίκτες της την απόφασή της να αποχωρήσει οικειοθελώς, λόγω των τραυματισμών της που την ταλαιπωρούν.

Όσα είπε η Σταυρούλα Χρυσαειδή

«Από άποψη σωματική δεν πάμε καλά γιατί μου πονά και το άλλο μου πόδι. Έχω φλεγμονές, τενοντίτιδες και οι προσαγωγοί μου είναι χάλια. Η αλήθεια είναι ότι ήρθα να σας αποχαιρετήσω. Εδώ και ένα διάστημα έχω αφόρητους πόνους και προσπαθώ να μην το συζητώ για να μην μας ρίχνω τη ψυχολογία, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν περνά ούτε με αντιφλεγμονώδη, ούτε με θεραπείες. Κουράστηκα ψυχικά γιατί οι πόνοι δεν περνούν με τίποτα. Έμεινα παραπάνω από όσο νόμιζα ότι θα αντέξω», ανέφερε η Σταυρούλα Χρυσαειδή και είπε στους συμπαίκτες της να αντέξουν γιατί έμεινε λίγος καιρός μέχρι να ολοκληρωθεί το παιχνίδι.

«Θέλει δύναμη για να φύγεις. Ήθελα να δείξω ότι οι γυναίκες δεν έχουμε ανάγκη κανέναν, ότι είμαστε πολύ ψηλά! Το να φεύγεις από κάτι που αγαπάς, αλλά σε δυσκολεύει είναι κάτι σαν μάθημα», πρόσθεσε η Σταυρούλα Χρυσαειδή στην κάμερα και στη συνέχεια όλοι την αποχαιρέτησαν.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί.