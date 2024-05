Celebrity

Η Καίτη Γκρέυ έγινε 100 ετών: Η φωτογραφία από τα γενέθλια στο σπίτι της

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα για την Καίτη Γκρέυ, καθώς έχει τα γενέθλιά της και έκλεισε τα 100 χρόνια ζωής.

Η γνωστή τραγουδίστρια, που τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρείται με την υγεία της, δέχτηκε τις ευχές των κοντινών της ανθρώπων αλλά και μια έκπληξη στο σπίτι της.

Μάλιστα, ο δημοσιογράφος Νίκος Νικόλιζας το βράδυ της Τρίτης 14 Μαΐου δημοσίευσε στα προσωπικά του social media μια φωτογραφία από τα γενέθλια της Καίτης Γκρέυ.

«Σβήσαμε και τα 100 κεράκια μόλις τώρα. Μετά από χρόνια οι πιο πιστοί της φίλοι ήμασταν εκεί. Ο Γιάννης, η Χρύσα, η Έφη, η Μαίρη, ο Γιάννης. Εδώ και 40+ χρόνια, παρόντες όλοι. Εύχομαι να πάρει όλος ο κόσμος το DNA της τεράστιας Καίτης Γκρέυ», έγραψε ο δημοσιογράφος στη λεζάντα της φωτογραφίας που βλέπουμε πως είναι σήμερα η Καίτη Γκρέυ.

