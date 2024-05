Beauty

Δούκισσα Νομικού: Το χτένισμα στα μαλλιά της είναι σταθερή αξία & κλέβει την παράσταση

Το Σαββατοκύριακο είναι προ των πυλών και το χτένισμα που έκανε στα μαλλιά της η Δούκισσα Νομικού, σε πρόσφατη ανάρτηση της στο Instagram, θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη, όπου και αν πρόκειται να πας!

Γίνεται πολύ εύκολα και στο σπίτι σου, εννοώ φυσικά μπορείς να απευθυνθείς και σε κάποιον ειδικό ώστε να έχεις ένα ακόμα πιο επαγγελματικό αποτέλεσμα. Με έντονο μακιγιάζ στα μάτια, ή ένα έντονο κραγιόν, μπορείς να πας από βραδινή έξοδο, μέχρι και για ψώνια με τις κολλητές σου και δεν πρόκειται να σου πάρει πάνω από 10 λεπτά.

Πιο συγκεκριμένα, η Δούκισσα Νομικού έπιασε τα μαλλιά της σε μια ψηλή, σφιχτή αλογοουρά και έκρυψε περίτεχνα το λαστιχάκι της γυρνώντας μία τούφα από το μήκος των μαλλιών στην βάση της. Οι άκρες ήτανε ελαφρώς σπαστές, αλλά το συγκεκριμένο χτένισμα ταιριάζει υπέροχα και σε ίσια μαλλιά. Ένα ζευγάρι ιδιαίτερα σκουλαρίκια, είναι απαραίτητο και κάπως έτσι είσαι έτοιμη!

Δες την σχετική ανάρτηση:

