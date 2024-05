Beauty

Βίκυ Καγιά: Παρέδωσε μαθήματα στιλ με το χρώμα στα νύχια της! Το στιλ που "σαρώνει" στο εξωτερικό

Σίγουρα η μόδα έχει αρκετές τάσεις, αλλά είναι και προσωπική υπόθεση. Τα μακριά και οβάλ νύχια είναι μεγάλο trend, όμως ένα συγκεκριμένο στυλ που σαρώνει στο εξωτερικό και είναι κλασική αξία, έχει υιοθετήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό η Βίκυ Καγιά στα δικά της.



Εξάλλου, λίγοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν την μόδα τόσο καλά όσο η Βίκυ. Σε πρόσφατη ανάρτηση στο Instagram την ειδοποιήσαμε με πολύ περιποιημένα, αλλά κοντά και τετράγωνα νύχια σε χρώμα που μοιάζει με κοραλί και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για το Πάσχα του 2024, που είναι προ των πυλών.



Αν είσαι σε αναζήτηση για το επόμενο μανικιούρ σου λοιπόν και θέλεις κάτι διαφορετικό αλλά σίγουρα προσεγμένο και ιδιαίτερο, μόλις το βρήκες!

Δες τη σχετική φωτογραφία:

Photo Credits: Instagram @vickykaya_