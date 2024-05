Celebrity

Ερμής Καραγιάννης: "Προσπάθησε ο πατέρας του να τον σώσει και έπεσε από τα χέρια του"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Στο πένθος έχουν βυθιστεί συγγενείς και φίλοι του Ερμή Καραγιάννη, που γνωρίσαμε μέσα από τις οντισιον του GNTM 3.

Ο 23χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης (09/05), χωρίς ωστόσο να έχουν αποκαλυφθεί ακόμη οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της πράξης.

Η Ρένια Τσακίρη, στενή φίλη του Ερμή Καραγιάννη, μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα την Τετάρτη (15/05) και δήλωσε σοκαρισμένη.

"Αυτό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης (9/5), όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός. Έγινε όλο τόσο ξαφνικά. Σε κάποιους φίλους του μας έκανε delete και κάποιους άλλους block στο Instagram, σαν να μας λέει: αυτό ήταν, τέλος. Εμάς όμως δεν πήγε ποτέ το μυαλό μας σε κάτι τέτοιο.

Ναι μεν ήταν χάλια ψυχολογικά. Πάντα μιλάγαμε, μου έλεγε «δεν με γεμίζει τίποτα, δεν έχει νόημα η ζωή μου, ούτε σύντροφο μπορώ να βρω»… Προσπαθούσα να τον ηρεμήσω, του έλεγα «βρες το νόημα της ζωής σου, όλοι το έχουμε περάσει»… αλλά δεν περίμενε κανένας μας ότι θα φτάσει στα αυτιά μας ότι ο Ερμής Καραγιάννης αυτοκτόνησε.

Παλαιότερα ο Ερμής Καραγιάννης έβλεπε σίγουρα ψυχίατρο, το τελευταίο διάστημα όχι. Δεν δούλευε, έμενε με τον πατέρα του. Για την ακρίβεια, προσπάθησε ο πατέρας του να τον σώσει και έπεσε από τα χέρια του.

Το μόνο που μας είπε ο πατέρας του είναι ότι ήταν τόσο χαρούμενος, ότι ένιωθε γαλήνη όταν το έκανε και ότι «έφυγε» χαρούμενος. Και μόνο που το λέω, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι τόλμησε να κάνει κάτι τέτοιο" είπε η Ρένια Τσακίρη.