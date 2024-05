Beauty

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: "Σαρώνει" στα trends το χρώμα που έκανε στα μαλλιά της (και όχι άδικα)

Σαρώνει κυριολεκτικά στις τάσεις, η τεχνική και το χρώμα που είδαμε να έχει στα μαλλιά της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Η ίδια, εννοείται ότι αγαπάει ιδιαίτερα την μόδα και δεν θα μπορούσε να μην έχει υιοθετήσει ένα από τα μεγαλύτερα trends για την άνοιξη και το καλοκαίρι.



Το χρώμα και η τεχνική που έκανε στα μαλλιά της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου



Πιο συγκεκριμένα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επέλεξε να ανοίξει ελαφρώς τα μήκη των μαλλιών της, κάνοντας ένα πολύ όμορφο μπαλαγιάζ σε χρυσούς και καραμελέ τόνους. Η συγκεκριμένη τεχνική, που κάνει τα μαλλιά σου να μοιάζουν σαν να άνοιξαν φυσικά από τον ήλιο, είναι πάρα πολύ διαδεδομένη εδώ και χρόνια και κάθε σεζόν που η θερμοκρασία ανεβαίνει και ο καιρός "ανοίγει" είναι σίγουρη επιτυχία.

Ταιριάζει και σε κοντά και σε μακριά μαλλιά και για να το αναδείξεις, ένα χτένισμα με ελαφριούς κυματισμούς είναι ό,τι πρέπει.

Δες την σχετική φωτογραφία:

Photo Credits: Instagram @ilianapapageorgiou