Δημήτρης Σταρόβας: Το πραγματικό του όνομα, οι δύο γάμοι & το βιογραφικό του

Μπορεί όλοι να τον ξέρουμε ως Δημήτρη Σταρόβα, όμως αυτό, είναι το καλλιτεχνικό και όχι το πραγματικό του όνομα! Εμείς, συγκεντρώσαμε για εσάς άγνωστες λεπτομέρειες για την ζωή αλλά και το βιογραφικό του.

Δημήτρης Σταρόβας: Το βιογραφικό του

Ο Δημήτριος Λαγαρίας γνωστός καλλιτεχνικά ως Δημήτρης Σταρόβας είναι Έλληνας ηθοποιός, καλλιτέχνης, κιθαρίστας και παρουσιαστής, ενώ έχει γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 10 Απριλίου 1963.

Το αρχικό του επώνυμο ήταν Λαγαρίας, το οποίο είχε πάρει από τη μητέρα του καθώς ο πατέρας του δεν δέχτηκε να την παντρευτεί και απομακρύνθηκε από αυτήν πριν εκείνος γεννηθεί. Αργότερα, έλαβε το επώνυμο Σταρόβας από τον πατριό του.

Έχει συμμετάσχει ως guest star σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές. Παρουσίασε με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο την εκπομπή μαγειρικής "Νηστικό αρκούδι" στη ΝΕΤ, ενώ όλοι τον θυμόμαστε από την εκπομπή του ΑΝΤ1 "Τα Καρντάσιας" με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την Μαρία Μπεκατώτου. Είναι από τα βασικά μέλη της μουσικο-κωμικής μπάντας "Άγαμοι Θύται" μαζί με τους Ιεροκλή Μιχαηλίδη, Ρούλα Μανισάνου και Θοδωρή Αθερίδη. Δεξιοτέχνης της ηλεκτρικής κιθάρας, και λάτρης της μαγειρικής!



Νυμφεύθηκε δύο φορές ενώ από το 2016 έχει σχέση με την Άννα Σταθάκη. Έχει αποκτήσει μια κόρη, την Εβελίνα, που γεννήθηκε το 2004.