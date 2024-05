Celebrity

Φαίη Σκορδά: "Κάποια στιγμή δεν με αγαπούσε" - Στέφανος Κωνσταντινίδης: "Όλοι κάνουμε λάθη"

Τον Στέφανο Κωνσταντινίδη υποδέχτηκε στο πλατό του "Fay's Time" την Τετάρτη (15/05) η Φαίη Σκορδά.

Λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής, η παρουσιάστρια ζήτησε από τον δημοσιογράφο να είναι και αύριο στο "Fay's Time", ενώ αναφέρθηκε έμμεσα σε κάποια σχόλια που είχε κάνει παλιότερα για εκείνη ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

"Θα ήθελα να σε παρακαλέσω να έρθεις και αύριο. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν είπαμε και άλλα. Εγώ έχω συνεργαστεί με τον Στέφανο. Κάποια στιγμή δεν με αγαπούσε. Όχι, με αγαπούσε. Εγώ πάντα τον αγαπούσα και το έλεγα" είπε στον Στέφανο Κωνσταντινίδη η Φαίη Σκορδά.

Από την πλευρά του ο δημοσιογράφος απάντησε: "Θα τα συζητήσουμε αυτά. Όλοι κάνουμε λάθη στη ζωή μας και δεν αναφέρομαι στη Φαίη, λέω για μένα".