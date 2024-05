Celebrity

TV Queen: Έγκυος διαγωνιζόμενη; Ζήτησε τεστ εγκυμοσύνης από την παραγωγή

Με νέο επεισόδιο επέστρεψε το βράδυ της Τρίτης το “TV Queen” και σε αυτό είδαμε την Αναστασία Τερζή να λέει στην Αγάπη ότι έχει 10 ημέρες καθυστέρηση και για αυτό ζήτησε τεστ εγκυμοσύνης από την παραγωγή.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Γιάννης Πουλόπουλος στην εκπομπή “Super Κατερίνα” στο αποψινό επεισόδιο η Αναστασία θα κάνει τελικά το τεστ και θα δούμε αν είναι τελικά έγκυος.

H παραγωγή επίσης –όπως είπε ο δημοσιογράφος- είναι έτοιμη να της παρέχει ιατρικά ό,τι χρειαστεί σε περίπτωση που είναι έγκυος και επιλέξει να παραμείνει στη σχολή.

