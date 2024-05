Celebrity

Τζένιφερ Λόπεζ: Viral στο TikTok η Ελληνίδα αεροσυνοδός που την "αδειάζει" - "Δεν ήθελε καν να την κοιτάμε"

Viral στο TikTok έχει γίνει ένα βίντεο από μια Ελληνίδα αεροσυνοδό, η οποία "αδειάζει" την Τζένιφερ Λόπεζ. Η κοπέλα, με το όνομα χρήστη miss_eirini μίλησε για απαξιωτική συμπεριφορά στο πλήρωμα και αποκάλυψε, ότι εξαιτίας της, οι εργαζόμενοι συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρίας άργησαν πολλή ώρα να φύγουν από το αεροσκάφος γιατί... η Λόπεζ δεν έβρισκε τα ρούχα που της άρεσαν για να κατέβει από το αεροπλάνο.

«Εγώ δούλευα στην economy ενώ αυτή είχε κλείσει στην first class και εκεί ο καθένας έχει την καμπίνα του, οπότε με το που κλείσει την πόρτα του δεν έχεις καμία επαφή μαζί του, ούτε τον βλέπεις καν. Παρόλα αυτά όταν έχουμε έναν διάσημο στο αεροπλάνο, όλο το πλήρωμα το λέμε ο ένας τον άλλον και είμαστε όλοι πολύ ενθουσιασμένοι. Συνήθως παλιά που δούλευα στην economy, όταν τελείωνα το service περνούσαμε από την first class μήπως έχουμε έτσι την ευκαιρία να δούμε τον celebrity αν έχει βγει απ' την καμπίνα του έτσι να ξεπιαστεί κι αν φαίνεται προσεγγίσιμος να του ζητήσουμε να βγούμε μια φωτογραφία. Αλλά και πάλι μας αρέσει να βλέπουμε την καμπίνα και να λέμε "εκεί πέρα κοιμάται η Τζένιφερ Λόπεζ". Τελειώνουμε λοιπόν το service και εγώ μαζί με μια άλλη κοπέλα πήγαμε στη first class και με το που πάμε το πλήρωμα ήταν αρνητικό.

Λέμε "τι συμβαίνει;" και λοιπά και λένε "είναι περίεργη, δεν θέλει καν να την κοιτάμε, δεν θέλει να της απευθύνουμε τον λόγο, δεν θέλει να την ρωτάμε καν τι θα φάει και ό,τι επικοινωνία έχουμε, είναι με τον βοηθό ή τη βοηθό της". Oκέι εμείς δεν δώσαμε σημασία, έτσι είναι σ' αυτές πτήσεις και ας μην είναι celebrities. Οπότε προχωρήσαμε παρακάτω. Όμως δεν τελειώνει εκεί, καθώς όταν φτάσαμε στο Ντουμπάι, η συγκεκριμένη πτήση ήτανε Λος Άντζελες - Ντουμπάι, 16 ώρες πτήση πάρα πολύ κουραστική και έχεις και το τζετ λαγκ, αποχαιρετούμε λοιπόν τον κόσμο, κάνω δουλειές και τα λοιπά, περνάει ένα τέταρτο, μισή ώρα, 45 λεπτά, 1 ώρα και να μην σας τα πολυλογώ καταφέραμε να πάμε σπίτι μας μετά από μιάμιση ώρα.

Όταν ρωτήσαμε το υπόλοιπο πλήρωμα γιατί συνέβη αυτή η καθυστέρηση, μας είπαν "η Τζένιφερ Λόπεζ άλλαζε ρούχα και ξανά άλλαζε ρούχα, δεν ένιωθε έτοιμη να κατέβει". Και μέσα σ' όλα αυτά δεν μιλούσε και το πλήρωμα απλά την περίμενε, χωρίς να τους μιλάει κιόλας. Άλλαζε τα ρούχα λες και ήταν στο σπίτι της. Θα μου πεις πλήρωσε τόσα χρήματα. Ε κι εγώ θα σου πω ότι δεν είναι ιδιωτικό τζετ πρώτον και δεύτερον αν θα έκανε οποιοσδήποτε άλλος επιβάτης αυτό το πράγμα, θα φωνάζαμε τους σεκιούριτι και την αστυνομία!», ανέφερε συγκεκριμένα.

