Νάνσυ Ζαμπέτογλου: Η μάξι φούστα της ταιριάζει σε όλους τους σωματότυπους & είναι must have κομμάτι

Μια πολύ κομψή μάξι φούστα επέλεξε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου στην χθεσινή εκπομπή του STUDIO 4, η οποία ταιριάζει σε όλους τους σωματότυπους και είναι must have κομμάτι. Με το κατάλληλο styling, μπορείς να την φορέσεις όλες τις ώρες της ημέρας και το μόνο βέβαιο, είναι ότι θα σε "σώσει" σε πολλά events...

Η φούστα που φόρεσε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου

Με βολάν και ιδιαίτερες τρέσες από παγιέτα, ωραίο τούλι σαν κεντρικό ύφασμα και μάξι μήκος, όπως προείπαμε, η φούστα που φόρεσε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου είναι ένα κομμάτι που σίγουρα αξίζει να μπει στη γκαρνταρόμπα σου, αν δεν έχεις ήδη κάτι παρεμφερες. Εκείνη τη συνδύασε με απλό λευκό t-shirt και μαύρα ψηλά πέδιλα, αλλά εσύ μπορείς να την φορέσεις και με αθλητικά (είναι μεγάλη τάση) και με τοπάκι για ένα πιο sexy look. Αξίζει να σου πω ότι θα βρεις παρόμοιες, σε τιμές που ξεκινούν από 30 ευρώ!

Δες την σχετική φωτογραφία με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τη μάξι φούστα της:



Photo Credits: Instagram @nancyzabetoglou