Συγκλονίζει ο πατέρας του Ερμή Καραγιάννη: "Ευαίσθητο παιδί, δεν ανοιγόταν…"

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Ερμή Καραγιάννη τις τελευταίες ημέρες.

Το 23χρονο μοντέλο που γνωρίσαμε μέσα από τις οντισιον του GNTM 3 έδωσε τέλος στη ζωή του προκαλώντας θλίψη στους οικείους.

Ο πατέρας του Ερμή Καραγιάννη μίλησε συντετριμμένος στην εκπομπή «T-live», και στην Πόπη Παπαδοπούλου για τον χαμό του γιου του.

«Ένα ευαίσθητο παιδί, πολύ ευαίσθητο. Αγαπούσε όλον τον κόσμο, όλοι τον αγαπούσαν… Τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω… Δεν ανοιγόταν» είπε ο πατέρας του 23χρονου.

