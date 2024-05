Exclusive

Χρήστος Κούτρας: Το πάρτι γενεθλίων & οι celebrities καλεσμένοι

Τα γενέθλιά του είχε ο Χρήστος Κούτρας και τα γιόρτασε με φίλους και συνεργάτες του.

Το κάλεσμα πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο του ξαδέρφου του και γνωστού τηλεοπτικού σεφ Πέτρου Συρίγου στη Νέα Σμύρνη όπου οι καλεσμένοι απόλαυσαν τα γευστικά του πιάτα.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ο κολλητός του φίλος Γιώργος Τσαλίκης με τη σύζυγό του Δώρα Δημητροπούλου, η φίλη του και πρώην συνεργάτιδά του στα ραδιόφωνα Κατερίνα Γκαγκάκη, οι δημοσιογράφοι Άννα Ζηρδέλη, Δημήτρης Σαράντος και Ισίδωρος Φίκαρης, συνεργάτες του από το FTHIS.GR και από την εκπομπή "Καλύτερα δε γίνεται" Ναταλία Αργυράκη και Δημήτρης Πανόπουλος.

Δεν μπορούσαν να απουσιάζουν και οι φίλοι του Χρήστου Κούτρα από το J2US όπως η Δώρα Παντέλη, ο Στέλιος Δρουμαλιάς, ο Γιώργος Παπαδόπουλος με τη Γαλάτεια Βασιλειάδη, ο Αναστάσιος Ράμμος, η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, η Χριστίνα Μηλιού, ο Μάριος Ψιμόπουλος και φυσικά η coach του Στέλλα Κονιτοπούλου.

