Άρης Σοϊλέδης: Διέγραψε τη Μαρία Αντωνά από τα social media! Εκείνη τον ακολουθεί

Μετά από επτά χρόνια σχέσης ο Άρης Σοϊλέδης και η Μαρία Αντωνά ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή.

Πρόσφατα κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο φωτογραφίες του ποδοσφαιριστή από έξοδό του στο θέατρο με νέα σύντροφο.

Μάλιστα, η Έλενα Πολυκάρπου από την εκπομπή «Super Κατερίνα», έκανε μία αποκάλυψη για το πρώην ζευγάρι.

Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος του Alpha αποκάλυψε πως ο Άρης Σοϊλέδης έχει διαγράψει την Μαρία Αντωνά από τα social media ενώ η δημοσιογράφος συνεχίζει να την ακολουθεί!

